Vorzugsstimmen, Landtag und Co: Wichtiges zur Wahl

Wie funktioniert das mit den Vorzugsstimmen?

Wenn Sie Ihr Kreuzerl machen, haben Sie allerdings noch eine Option: Jeder Wähler, jede Wählerin kann drei Vorzugsstimmen vergeben und damit die Vergabe eines Mandates an eine spezielle Person besonders wünschen und so die Listenreihung beeinflussen. Aber Achtung: Vorzugsstimmen können nur an Kandidaten der gewählten Partei vergeben werden!