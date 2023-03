So will die EU die Kreml-Elite vor Gericht bringen

„Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um die Täter vor Gericht zu bringen“, erklärte von der Leyen. Die EU unterstütze die Rolle, die dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) dabei zukomme. Der IStGH hat bereits kurz nach der russischen Invasion Untersuchungen zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen eingeleitet. Auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit untersucht der Gerichtshof. Um ihm bessere Ermittlungen zu ermöglichen, hat die ukrainische Regierung den Weg für die Eröffnung eines Büros des IStGH in der Ukraine geebnet, das „in naher Zukunft“ eröffnet werden könnte, kündigte der ukrainische Generalstaatsanwalt Andrij Kostin am Freitag an.