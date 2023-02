„Keine Straflosigkeit für Kriegsverbrechen“

Schallenberg erinnert an UNO-Weltkonferenz in Wien vor 30 Jahren

Der Minister erinnerte am Dienstag außerdem an die UNO-Weltkonferenz für Menschenrechte vor 30 Jahren, im Juni 1993, in Wien. „30 Jahre nach der Wiener Erklärung (Abschlusserklärung der Konferenz, Anm.) bleibt Österreich ein glühender Unterstützer der Universalität der Menschenrechte!“, twitterte er dazu.