Trockenheit wohl heuer schlimmer als im Vorjahr

Die Vorzeichen für den nächsten Dürre-Sommer in Europa werden zunehmend konkreter. Während sich die Grundwasserspiegel in Europa nach wie vor kaum erholt haben, wurde in den Alpen deutlich weniger Niederschlag verzeichnet als gewöhnlich - vor allem die fehlenden Schneemengen könnten sich in der wärmeren Jahreshälfte noch fatal auswirken.