Winterdürre: Europa ist knochentrocken

Doch auch in Österreich, das zwar immer noch als wasserreiches Land gilt, ist der Blick in die Zukunft alles andere als rosig. Durch den Klimawandel könnten die Grundwasserreserven bis zum Jahr 2050 um ein Viertel schrumpfen, rechnen Wissenschafter vor. So hatten wir in den jüngsten Sommern immer wieder mit längeren Dürreperioden zu kämpfen, mit ausbleibendem Niederschlag in den Wintermonaten ergibt dies eine gefährliche Mischung: Es entsteht ein Defizit, das unsere Wasserreserven nach und nach austrocknet.