Darum vernichten E-Antriebe keine Jobs bei BMW

Was tut das BMW-Werk in Steyr, damit die 4400 Jobs trotz des Wandels in der Mobilität erhalten werden? Das und mehr wollte die „Krone“ vom neuen Chef Klaus von Moltke wissen. Der 47-Jährige ist seit November 2022 für das größte Motorenwerk des Fahrzeugherstellers verantwortlich, wo Vorbereitungen für die Serienproduktion von E-Antrieben angelaufen sind.