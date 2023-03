Ewige Jungfrau und Ex-FPÖ-Chef werben für Haslauer

Langsam startet auch die Landeshauptmann-Partei ÖVP in den Wahlkampf. Am Freitag präsentierte der Landes-Chef das überparteiliche Personenkomitee „Gemeinsam für Haslauer“. Am Podium waren durchaus erwartbare Personen aus dem ÖVP-Umfeld. Auch der Komitee-Vorsitzende ist keine große Überraschung: Glocknerstraßen-Chef Johannes Hörl.