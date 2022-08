„Ewige Jungfrau“: Sie verzichtet komplett auf Sex

Nonne werden? „Das ist keine Option“

Der Gang ins Kloster stand für die „ewige Jungfrau“ nie zur Debatte. „Ich liebe Reisen, treffe gerne neue Leute“, lacht Lang. Bereits in den vergangenen zehn Jahren gab sie stets vor Gott ein jährliches Versprechen ab, mit keinem Menschen intim zu werden. Zu Maria Himmelfahrt gibt sie dieses Gelöbnis auf Lebzeiten ab. „Die Weihe ist kirchenrechtlich bindend. Wenn ich diese auflösen will, geht das bis in den Vatikan“, sagt Lang. In Salzburg gibt es derzeit eine Handvoll „ewiger Jungfrauen.“