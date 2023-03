„50 Windräder sind bis 2030 in Salzburg möglich“

Seit zehn Jahren sind die Grünen in der Salzburger Landesregierung vertreten. Trotzdem dreht sich noch immer kein einziges Windrad im Bundesland. Jetzt geht Parteichefin im Wahlkampf in die Vollen, spricht von einer Zeitenwende, vom Klimaschutz und der Energiewende. Dabei verblüffte sie am Freitagabend im Schauspielhaus vor rund 150 Anhängern sowie Vizekanzler Werner Kogler und der EU-Abgeordneten Sarah Wiener mit Kampfansagen. So sind für sie 50 Windräder in Salzburg bis zum Jahr 2030 möglich.