Erfundene Rockstars mit realer Fan-Gemeinde

„Was für eine unglaubliche Zeit das gewesen sein muss! Es war einfach legendär, was in den 70er-Jahren in Los Angeles abging“, hadert Leonardo DiCaprios Ex-Freundin Camila Morrone mit ihrer späten Geburt. Zumindest vor der Kamera durfte sie nun aber den Spirit des Rock’n’Roll aufleben lassen, spielt sie doch in „Daisy Jones & The Six“ auf Amazon Prime Video eine Hauptrolle.