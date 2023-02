Schwanger im „Tatort“: „Eine Chance“

Im neuen Wiener „Tatort“ („Was ist das für eine Welt“, 20.15 Uhr, ORF 2) erleben die Zuschauer die Ermittlungen rund um den Mordfall an einem jungen IT-Mitarbeiter aus der Perspektive der Nachwuchs-Kriminalistin Meret Schande, gespielt von Christina Scherrer. Wir erfahren also mehr über sie: „Ich finde es spannend, dass die Zuschauer Meret bei ihrem Einstieg als Ermittlerin zusehen konnten. Wie sie am Anfang noch ein bissl patschert ist, aber immer dazulernt“, so Scherrer im „Krone“-Interview. Dass Meret nicht immer einer Meinung mit ihren Vorgesetzten Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) ist, sei nur natürlich: „Jede Generation hat das Bedürfnis, es anders zu machen als die Vorgänger.“