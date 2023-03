Frecher E-Auto-Fahrer zapft Strom von Lichtmast

Bedauerlicherweise kommen Diebstähle auch in Österreich täglich vor. Oft werden bei den Straftaten Schmuck, Geld oder auch Kleidungsstücke entwendet. Doch am Donnerstag veranschaulichte ein E-Auto-Fahrer auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Frunpark in Asten nahe Linz einmal mehr, dass Strom durch die Kostensteigerung ein wertvolles Gut geworden ist. Frech zapfte der Lenker von einem Lichtmast Strom für sein Auto. Vom Einkaufszentrum erhielt der „Stromdieb“ eine Verwarnung.