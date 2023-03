Gerwyn Price: Rugby-Comeback und Kälte-Beschwerde

Pleite gegen Van Gerwen und Frösteln

Und genau dabei war er am Donnerstag wieder im Einsatz, und zwar im Rahmen der Premier League in Exeter in England. Seine 5:6-Niederlage gegen Michael van Gerwen scheint ihn dabei weniger gestört zu haben als die Temperaturen in der Halle. „Wir Profis sollten unter solchen Bedingungen nicht spielen müssen“, schrieb er in einer inzwischen gelöschten Insta-Story. Die Emojis der frierenden Gesichter, mit denen er den Text garnierte, lassen darauf schließen, dass Price schlicht kalt war und er den Luftzug in der Halle als störend empfand. Die Fans hingegen seien wieder top gewesen, wie er ebenfalls wissen ließ.