„Netflix ist kein Konkurrent für das Musiktheater“

Ihre Highlights im Jubiläumsjahr?

Wir feiern mit einer Reihe von Veranstaltungen. Die Wagner-Oper „Meistersinger von Nürnberg“, die am 8. April im Musiktheater Premiere hat, ist unsere Jubiläumsproduktion. Mein persönliches Highlight ist das Jubiläumskonzert „BÄM. 10 Jahre Musicalensemble Linz“ am 13. Mai. Eine solche Musical-Sparte wie am Musiktheater kenne ich nämlich an keinem anderen Theater in Europa.