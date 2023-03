Eine kleine Perle im Herzen der Wölzer Tauern

Das Rauschen des Baches und das Vogelgezwitscher begleiten uns während der Schneeschuhtour in den hintersten Teil des Bretsteingrabens. Das sind die wohltuenden Geräusche, die den Frühling in den Bergen ankündigen. Jetzt ist die Zeit für „wärmeliebende“ Schneeschuhwanderer gekommen, um eine der letzten Touren für diesen Winter zu machen, denn wadlfrei und mit nur wenigen Schichten am Körper wandert es sich einfach leichter.