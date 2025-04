Stadt, Land, Fluss in der schönen Oststeiermark

Wir starten am Hauptplatz in Weiz (479 m) und folgen der Straße zwischen Taborkirche und Rathaus. Durch das Siedlungsgebiet geht es über den Tannenweg bergauf zu den ersten Erlebnisstationen. Im Wald, vorbei am Waldkindergarten, wandern wir links auf einem Steig den Zaun entlang bis zu einer verwirrenden Kreuzung – hier nicht dem Wegweiser bergab folgen, sondern geradeaus weiter.