Mit Sonnenkraft zum Milliarden-Konzern

Derzeit beschäftigt man weltweit 7000 Leute, davon 4500 in den fünf heimischen Standorten. 1300 weitere werden gerade gesucht, davon 800 in Österreich! Technologisch sei man weltweit an der Spitze, auch durch den Ansatz, ein Energie-Ökosystem samt intelligenter Netzsteuerung und Speicherung zu bieten. Die Eigentümerfamilien unterstützen den Kurs, die Enkelin des Gründers, Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, führt auch den Konzern.