Grazer Studie: Heimbewohner hierzulande mehr krank

Heimbewohner in Österreich haben im Durchschnitt fünf Erkrankungen

Insgesamt stellte sich ein relativ schlechter Gesundheitszustand bei den Pflegeheimbewohnern aus Österreich heraus: So hatten die heimischen Studien-Teilnehmer im Mittel fünf Erkrankungen, die Pflegeheimbewohner in den Niederlanden im Mittel drei und jene in Großbritannien sogar nur zwei.