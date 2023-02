Iran: Spuren von fast waffenfähigem Uran bestätigt

Iranische Behörden: „Nicht beabsichtigt“

Die iranischen Behörden erklärten der IAEA, dass der extrem hohe Anreicherungsgrad eine „ungewollte Schwankung“ sei. Gespräche mit der Regierung in Teheran würden bereits laufen. IAEA-Chef Rafael Grossi hatte bereits im Jänner darauf hingewiesen, dass der Iran insgesamt bereits über genug angereichertes Uran für mehrere Atomwaffen verfügt, falls das Material noch höher angereichert würde. Er soll in den nächsten Tagen in das Land reisen.