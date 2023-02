Alle gegen Georg Willi, Neuwahl offenbar vom Tisch

Die Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl in der Landeshauptstadt steht planmäßig im Frühjahr 2024 am Programm. Und dabei dürfte es auch bleiben, denn sowohl von der ÖVP als auch der Liste „Für Innsbruck“ hieß es am Rande der Pressekonferenz zur APA, dass man eine Zustimmung zu einem allfälligen Auflösungsantrag im Gemeinderat auch weiterhin ausschließe. Er könne das kategorisch ausschließen, betonte FI-Klubobmann Lucas Krackl und zwar aus einem einfachen Grund: Innsbruck stünde in einem solchen Fall monatelang bis zur Wahl „unter Kuratel“ und müsste unter Verwaltung des Landes gestellt werden.