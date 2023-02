Willis Gagen-Skandal ist noch nicht vom Tisch

Team Gerecht hält an Anzeige fest

„Georg Willis neuer Sondervertrag mit seiner Ex-Personalamtsleiterin ändert nichts am Verdacht der Untreue bzw. des Amtsmissbrauches“, hält GR Gerald Depaoli fest, der als Obmann des Kontrollausschusses den Stein ins Rollen gebracht hat. Er hält an seinen Sachverhaltsdarstellungen an die Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien und auch der Innsbrucker StA fest: „Wenn Willi glaubt, mit dem neuen Sondervertrag mit seiner Ex-Personalamtsleiterin sei die Angelegenheit für ihn erledigt, dann hat er sich getäuscht.“ Heute im Gemeinderat werden die Wogen wegen dieser Sache vermutlich wieder hochgehen!