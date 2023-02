Salvini: „Schluss mit inakzeptablen Fahrverboten!“

In dem zwischen Österreich, Italien und Deutschland seit Jahren schwelenden Transitstreit hat nun Verkehrsministerin Leonore Gewessler ihren italienischen Amtskollegen Matteo Salvini am Rande einer Tagung der EU-Verkehrsminister in Stockholm zu einer Unterredung getroffen. Salvini bezeichnete das Gespräch im Anschluss als „sehr offen“, gab sich aber weiterhin unversöhnlich in der Sache: „Schluss mit den inakzeptablen Fahrverboten am Brenner, sonst wird Italien weiterhin ein Vertragsverletzungsverfahren durch die EU-Kommission fordern.“ Die Fronten bleiben verhärtet, das musste auch Gewessler nach dem Treffen eingestehen.