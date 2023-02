Drogenübergabe endete mit Messerstichen

Mehrere tiefe Wunden

Der 24-Jährige nahm plötzlich ein Messer aus seiner Jackentasche und begann die Brüder damit zu attackeren. Er erwischte den 25-Jährigen am Arm, er erlitt eine Schnittverletzung. Der 25-Jährige versuchte daraufhin, dem Messerstecher seine Waffe zu entreißen, was ihm jedoch misslang. Dabei kam er dem 24-Jährigen so nahe, dass dieser dem Iraker mehrere Stiche in den oberen Hüftbereich nahe des Bauchs versetzte.