Ludwigs Handy bleibt für U-Kommission tabu

Unmöglich, dem Ersuchen nachzukommen

Was das genau bedeutet, liest sich laut Präsidialabteilung so: "Sowohl der Leiter der Magistratsdirektion-Präsidialabteilung als auch die Stellvertretung verfügen über keine Zugriffsberechtigung zu elektronischen Dateien der Kommunikationsverläufe auf dem Diensthandy bzw. einem etwaigen Dienst- Tablet wie SMS, iMessage, WhatsApp, Signal, Telegram etc. des Herrn Bürgermeisters." Es bestehe das eine faktische Unmöglichkeit, dem Ersuchen nachzukommen. Der Bürgermeister wolle aber bei der Zeugenbefragung eine Erklärung abgeben. ÖVP-Klubobmann Markus Wölbitsch: „Die Farce um die Kommunikation geht also weiter.“