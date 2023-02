„Klimakleber“-Hexe erhitzt weiter die Gemüter

Wie berichtet, haben die Vandanser Funkenbauer ihre Hexe in Anspielung auf Klima-Protestierende mit Zöpfen, Warnweste, Hoodie und Jeans sowie einer Tube Alleskleber ausgestattet. In sozialen Medien veröffentlichte die Zunft Fotos mit dem Kommentar: „Sie hat es verdient.“ In sozialen Medien wird die Causa derzeit jedenfalls heiß diskutiert.