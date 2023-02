Offenbar schlafen nicht nur die Video-Referees

Kurioses Trainingslager

Vielleicht ja, was laut dem hier abgebildeten Schnappschuss offenbar ÖFB-Schiedsrichter-Chef Robert Sedlacek im Jänner beim Türkei-Camp der Top-Referees am helllichten Tag im Lehrsaal gemacht hat. Das Bild legt den Verdacht nahe, dass es ein Nickerchen war. Und warum sonst hätte ein Anwesender das Foto schießen sollen? Bei einem Trainingslager, bei dem sich übrigens 30 bis 35 Personen der rund 80-köpfigen Delegation Corona eingefangen haben. Was nicht nur in süffisanten Debatten gipfelte, wo denn so mancher Kollege überall gewesen wäre. Sondern auch in einem Rauswurf!