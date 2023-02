Verletzter Soldat liegt noch immer im Tiefschlaf

„Der Mann war in der Nacht auf Freitag ansprechbar, ist selbstständig nach Hause gegangen und wollte nicht zum Arzt. Obwohl ihm ein Sanitäter nahegelegt hatte, sich das Hämatom am Auge im Spital anschauen zu lassen. Was hätten wir tun sollen?“ – Michael Bauer, Sprecher des Bundesheeres, kann die vereinzelte Kritik am Vorgehen der Verantwortlichen in der Ennser Kaserne nicht nachvollziehen. Nach einem Streit soll ein frischgebackener Wachtmeister (33) aus Mistelbach in der Nacht vor der Ausmusterung am Freitag von einem Kollegen (20) aus Mattighofen mit einem Regenschirm attackiert und schwer verletzt worden sein – vor einem Lokal, in dem zuvor gefeiert wurde.