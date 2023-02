60.000 € Sachschaden: Duo in Kittsee gefasst

Die ersten Tatorte befanden sich im Bezirk Gänserndorf. Dort brachen sie drei Automaten eines Auto-Waschcenters sowie einen Fahrkartenautomaten auf. Wenige Tage später - am Valentinstag - knackten sie einen Automaten bei einer Tankstelle im Bezirk Neusiedl am See und einen weiteren bei einem Auto-Waschcenter im Bezirk Bruck an der Leitha.