2023 wird eher nicht das Jahr der Häuslbauer

Angebot übersteigt die Nachfrage

Generell ist der Wohnbaureferent aber mit der Bautätigkeit im vergangenen Jahr sehr zufrieden, vor allem, was Mietwohnungen anbelangt. Hier wurden insgesamt 1559 Neubauten mit einem Darlehensvolumen von 103,4 Millionen Euro gefördert. Ähnliche Zahlen sollen auch heuer wieder erreicht werden. „In keinem Bundesland wurde in den vergangenen zehn Jahren so viel gebaut wie in Oberösterreich“, sagt Haimbuchner. Durchschnittlich seien jährlich mehr als 11.500 - geförderte und ungeförderte - Wohnungen neu errichtet worden, was den jährlichen Bedarf von etwa 8400 Einheiten deutlich übersteige.