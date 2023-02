Schwerverletzte nach mehreren Skiunfällen in Tirol

Bereits am Mittwoch kam es gegen 9.10 Uhr zu einem schweren Skiunfall in Ötz, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zwei Deutsche (17, 53) fuhren mit ihren Skiern nebeneinander auf der roten Piste, sie waren in mittelweiten zügigen Schwüngen unterwegs. Im Mittelteil der Piste kollidierten dann die beiden Bekannten. Während der 17-Jährige unverletzt blieb, wurde der 53-Jährige schwer verletzt. Er musste in der Medalp Imst stationär aufgenommen und operiert werden.