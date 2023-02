Tote in Keller: Neue Details zu CO-Unfall in Hotel

Die polizeilichen Ermittlungen nach dem tödlichen Unfall in einem Keller eines Hotels in Lech am Freitag haben weitere Details zutage gebracht. Nach wie vor wird nicht davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt der Heizanlage zur tödlichen Kohlenmonoxid-Konzentration führte. Vielmehr wird von einer anderen Ursache für die erhöhte Konzentration ausgegangen.