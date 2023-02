Tote in Keller: Kein technischer Defekt an Heizung

Weiter auf Ursachensuche befinden sich Ermittler nach dem tödlichen Vorfall in einem Hotel in Lech am Arlberg. Wie berichtet, waren am Freitagabend zwei Personen tot im Keller des Gebäudes aufgefunden worden. Ging man zunächst von einem möglichen Defekt der Heizanlage aus, musste diese Annahme nun verworfen werden.