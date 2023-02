Osttiroler Jungzüchter gewinnen Schaf-Olympiade

Die intensive Vorbereitung der erfolgreichen Osttiroler Schaf- und Ziegenzüchter Sabine Reiter aus Anras und Marc Schett aus Außervillgraten hat sich ausgezahlt. Die beiden konnten bei der Schaf-Jungzüchterolympiade am Samstag in Paris den Sieg nach Österreich holen. Bereits am Montag hat die „salon international de l‘agriculture 2023“, eine der größten Agrarmessen weltweit, in Paris begonnen. Im Rahmen dieser Messe fand am Samstag, dem 25. Februar, die Schaf-Jungzüchterolympiade statt, woran die jeweils siegreichen Vertreter aus den einzelnen Regionen Frankreichs daran teilnehmen.