Toronto müht sich zum vierten Sieg in Folge

Die Toronto Raptors haben am Samstag mit viel Mühe den vierten Sieg in Folge in der National Basketball Association (NBA) eingefahren. Jakob Pöltl und Kollegen gewannen 95:91 bei den Detroit Pistons, dem Schlusslicht der Eastern Conference. Der 27-jährige Wiener bilanzierte in seinem ersten Auswärtsspiel seit der Rückkehr zu den Kanadiern mit neun Punkten, 14 Rebounds, vier Assists, zwei Steals sowie einem Block. Er war 26:54 Minuten im Einsatz.