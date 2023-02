Biden plant erneute Präsidentschaftskandidatur

US-Präsident Joe Biden plant nach eigenen Angaben eine erneute Bewerbung für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr - will diese aber noch nicht verkünden und hat auch noch keine Details verraten. „Meine Absicht ist ... war es von Anfang an, anzutreten“, so der 80-Jährige auf die Frage, ob er sich nochmals um sein Amt bewerben wolle. „Ich habe aber erst andere Dinge zu erledigen, bevor ich voll in den Wahlkampf gehe.“