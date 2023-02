Tipps, wie man Mietschock künftig verhindern kann

Schwellenwert beachten

„Das Wichtigste ist, dass man den Vertrag von Experten anschauen lassen soll“, sagt Nicole Hager-Wilderotter von der oö. Mietervereinigung. Angesichts der aktuell hohen Inflationsrate sollte man auch in der Wertsicherungsklausel einen Schwellenwert (drei bis fünf Prozent) einbauen. „Das hält fest, dass erst bei Erreichung dieses Schwellenwerts eine neue Erhöhung vorgenommen werden darf. So verhindert man eine ständig steigende Miete“, so die Expertin.