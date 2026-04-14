Wenn das Riesenrad wieder zum Liebeskarussell wird

Wenn sich das Riesenrad am Urfahraner Frühjahrsmarkt dreht, steigen nicht nur die Gondeln, sondern vielleicht auch die Gefühle. Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr kehrt der „Tag der Liebe“ und das Speeddating zurück – mit prickelnden Gesprächen, neuen Begegnungen und besten Chancen auf Funkenflug. Warum sich ein Platz diesmal besonders lohnt und was die Teilnehmer erwartet.
Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr kehrt eines der wohl charmantesten Highlights des Urfahraner Frühjahrsmarktes zurück: der „Tag der Liebe“. Was 2025 als mutige Idee begann, geht nun in die nächste Runde.
Neuauflage für Speeddating
„Auch heuer sind den Frühlingsgefühlen keine Grenzen gesetzt“, freut sich Marktreferent, VP-Stadtvize Martin Hajart auf die Neuauflage. Bereits beim ersten Anlauf zeigte sich: Die Mischung aus prickelnder Nervosität, ungezwungener Atmosphäre und dem besonderen Setting hoch über dem Marktgelände traf genau den Nerv der Besucher. „Das Feedback war durchwegs positiv – viele Teilnehmer haben den Nachmittag als außergewöhnliches Erlebnis beschrieben“, meinte Veranstalter, Lennox-Barchef Fabian Hötzeneder, damals im Gespräch mit der „Krone“. Kein Wunder also, dass das Konzept fortgesetzt wird.
Riesenrad wieder Dating-Location
Am 4. Mai ist es soweit: Das Riesenrad wird erneut zur Dating-Location der besonderen Art. Treffpunkt ist um 16 Uhr im Festzelt zum Warm-up mit Begrüßungsgetränk, der Start erfolgt kurz darauf. Bis etwa 18 Uhr haben Singles in kurzen Gesprächsrunden die Chance, sich kennenzulernen – mit ständig wechselnden Partnern und Blick über das Marktgelände.
Noch sind Plätze frei!
Teilnehmen können Frauen und Männer zwischen 20 und 40 Jahren – nur gegen Voranmeldung. Wer nach den Runden noch mehr Zeit miteinander verbringen möchte, kann den Abend gemütlich ausklingen lassen: Für frischgefundene Sympathien stehen eine Flasche Prosecco und Crêpes bereit. M. RuhmansederInfos zur Anmeldung: lennox.at/events/speeddating
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