Wenn das Riesenrad wieder zum Liebeskarussell wird

Neuauflage für Speeddating

„Auch heuer sind den Frühlingsgefühlen keine Grenzen gesetzt“, freut sich Marktreferent, VP-Stadtvize Martin Hajart auf die Neuauflage. Bereits beim ersten Anlauf zeigte sich: Die Mischung aus prickelnder Nervosität, ungezwungener Atmosphäre und dem besonderen Setting hoch über dem Marktgelände traf genau den Nerv der Besucher. „Das Feedback war durchwegs positiv – viele Teilnehmer haben den Nachmittag als außergewöhnliches Erlebnis beschrieben“, meinte Veranstalter, Lennox-Barchef Fabian Hötzeneder, damals im Gespräch mit der „Krone“. Kein Wunder also, dass das Konzept fortgesetzt wird.