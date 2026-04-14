400 Millionen Euro für Beschäftigungs-Programm

Trotz Maßnahmen wie dieser galoppiert die Langzeitarbeitslosigkeit derzeit aber davon: Sie stieg zuletzt um ein Fünftel auf mehr als 11.000 Oberösterreicher an. Schmidt erklärt das mit der aktuellen „wirtschaftlichen Dynamik“. Zu Zeiten der Hochkonjunktur habe Oberösterreich noch einen sehr niedrigen Wert an Langzeitarbeitslosen gehabt – das sind Menschen, die bereits länger als ein Jahr auf Jobsuche sind. Zudem verfügen, so Schmidt, die Hälfte der Langzeitbeschäftigungslosen über höchstens einen Pflichtschulabschluss und rund ein Viertel hat starke gesundheitliche Einschränkungen – „das macht es auch mit allen Maßnahmen herausfordernd“, sagt die AMS-Chefin.