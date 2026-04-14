Verfolger Gurten entzaubert Leader Voitsberg

Da waren es „nur“ mehr 13 Punkte Rückstand! Union Gurten sorgte für die große Sensation und bezwang Leader Voitsberg dank eines Treffers von Fabian Wimmleitner mit 1:0. Treibach holte sich im Duell mit Velden den Derbysieg, während LASK-Profi Gabriel Zirngast beim 1:1 gegen Deutschlandsberg gleich doppelt traf. Die Highlights der Runde in der Regionalliga Mitte gibt es im Video.