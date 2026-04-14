Die Jugend sucht den regionalen Vitaminkick

Drei Schüler des ABZ Waizenkirchen haben sich für den Beruf des Gemüsebauern entschieden. Eine Sparte, deren Bedeutung wächst.
„Wir haben eine kleine Landwirtschaft, Felder sind noch verpachtet, Wiesen und Wald bewirtschafte ich mit meinem Papa, aber die Felder möchte ich zurückholen und dort Gemüseanbau starten.“ Ferdinand Rizy und seine zwei Kollegen gehen in das ABZ Waizenkirchen, besuchen dort den Zweig Feldgemüseanbau. Eine Sparte, die boomt, die Anbaufläche ist im Vergleich zum Vorjahr um 100 Hektar gestiegen, die wirtschaftliche Bedeutung wächst. Nicht nur das gibt dem Trio die nötige Motivation für ihre Berufswahl.
Gemüseanbau ist sexy
Die Jugend von heute ernährt sich bewusster, Gemüseanbau ist sexy. „Ich möchte mir jetzt das Wissen aneignen, um bald losstarten zu können“, so Leevi Strasser. „Wir haben überwiegend Ackerbau und 10 Hektar Wald in Alkoven. Ich werde in ferner Zukunft den Hof übernehmen und weiterführen.“ Auch Luka Miskic will in diese Kerbe schlagen. Zuhause in Kroatien besitzen die Eltern eine große Landwirtschaft, bisher wird in den Ferien aber nur Schnaps gebrannt.
Was besonders gut gedeiht
Bereits jetzt füllen die Produzenten die heimischen Regale mit einer Auswahl an typischen Feldgemüsesorten, die hier besonders gut gedeihen: Radieschen, Kohlrabi, Tomaten und Zwiebeln, diverse Salate und nicht zu vergessen der Spargel. Regional, frisch und begehrt, lautet die Zukunft. Und die wächst direkt vor unserer Haustüre.
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