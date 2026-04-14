Die Jugend sucht den regionalen Vitaminkick

„Wir haben eine kleine Landwirtschaft, Felder sind noch verpachtet, Wiesen und Wald bewirtschafte ich mit meinem Papa, aber die Felder möchte ich zurückholen und dort Gemüseanbau starten.“ Ferdinand Rizy und seine zwei Kollegen gehen in das ABZ Waizenkirchen, besuchen dort den Zweig Feldgemüseanbau. Eine Sparte, die boomt, die Anbaufläche ist im Vergleich zum Vorjahr um 100 Hektar gestiegen, die wirtschaftliche Bedeutung wächst. Nicht nur das gibt dem Trio die nötige Motivation für ihre Berufswahl.