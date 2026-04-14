Bei Arbeiten auf einem Friedhof abgestürzt

Rettungseinsatz auf einem Friedhof im Mühlviertel (OÖ). Ein Mann (38) war bei Arbeiten an der Aufbahrungshalle gestürzt und wurde erheblich verletzt. Feuerwehr und Rettung bargen den Verletzten.
Zu dem Arbeitsunfall kam es am Dienstag gegen 9.10 Uhr in Kollerschlag. Ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Rohrbach wollte Teile eines Dachstuhls der Aufbahrungshalle am örtlichen Friedhof an einen Kranwagen hängen, dabei dürfte er, beim rückwärts Zurücksteigen, übersehen haben, dass die Decke in diesem Bereich abgestuft war.
Kollegen leisteten Erste Hilfe
Er stieg ins Leere und fiel in weiterer Folge auf die Geschossdecke. Die anwesenden Arbeitskollegen leisteten Erste Hilfe und verständigten umgehend die Rettung. Durch den Unfall erlitt der 38-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Der Verletzte wurde im Anschluss ins Klinikum in Wegscheid (D) gebracht.
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