Bei Arbeiten auf einem Friedhof abgestürzt

Zu dem Arbeitsunfall kam es am Dienstag gegen 9.10 Uhr in Kollerschlag. Ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Rohrbach wollte Teile eines Dachstuhls der Aufbahrungshalle am örtlichen Friedhof an einen Kranwagen hängen, dabei dürfte er, beim rückwärts Zurücksteigen, übersehen haben, dass die Decke in diesem Bereich abgestuft war.