Mieterhöhungen: „Menschen sind ausgeliefert“

Maximal 33 Prozent des Einkommens: So hoch sollte die monatliche Belastung fürs Wohnen sein - „inklusive Energiekosten und Betriebskosten“, erklärt Rosifka. Die Realität sieht anders aus: Jeder dritte Mensch gibt gegenüber Statistik Austria an, in den nächsten drei Monaten die Miete kaum mehr zahlen zu können. Im April kommt bereits der nächste Schlag: Die Erhöhung der Richtwertmieten - um weitere 8,6 Prozent. „Völlig ungerechtfertigt“, findet Rosfika.