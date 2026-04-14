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Vier Feldherren vor ihren Entscheidungsschlachten

Fußball National
14.04.2026 18:30
Kühbauer treibt den LASK zu Höchstleistungen.
Kühbauer treibt den LASK zu Höchstleistungen.(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Bei Sturm – LASK geht es zweimal binnen 96 Stunden um den Titel, bei WAC – BW Linz gegen den Abstieg! Auffallend dabei: Bei allen vier Klubs gab es in dieser Saison schon einen bzw. mehrere Trainerwechsel.

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Sir Alex Ferguson sagte, sie würden ganze Klubs prägen. Jürgen Klopp bezeichnete nicht den Transfermarkt, sondern sie als den größten Hebel für Erfolg im Fußball. Und Ottmar Hitzfeld betonte, dass langfristige Erfolge vor allem aufgrund ihrer strategischen Verantwortung planbar wären.

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