Kocher: „Ich neide niemandem die Freizeit“

„Viel Arbeit und zu wenig Arbeitskräfte“

Vor ein paar Jahren habe man noch geglaubt, dass wegen der Digitalisierung viele Jobs wegfallen. Dies habe sich nicht bewahrheitet, meinte der Minister am Freitag zur „Presse“. „Wir haben sehr viel Arbeit und zu wenig Arbeitskräfte.“ Gleichzeitig merkte Kocher an, dass der Arbeitskräftemangel in den USA noch akuter sei als in Europa. Eine Abwanderung der Industrie dorthin sei daher unwahrscheinlich.