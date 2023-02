Panzer thront vor russischer Botschaft in Berlin

Der Plan, den zerstörten Panzer in Berlin als Mahnmal aufzustellen, hat eine lange Vorgeschichte. Nachdem der Berliner Bezirk Mitte eine Genehmigung zunächst abgelehnt hatte, setzten die Initiatoren vom Museum Berlin Story Bunker ihr Projekt per Gericht durch. Eigentlich sollte der Panzer länger dort stehen, was letztlich an Vorgaben des Bezirks scheiterte. Ab der nächsten Woche soll der Panzer laut den Initiatoren in den Niederlanden ausgestellt werden.