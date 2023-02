Russland verlor Hälfte der Panzer in der Ukraine

Moskau will Tausende Panzer modernisieren oder bauen

Russland reagierte bereits auf die in Aussicht gestellte Panzerlieferungen des Westens in die Ukraine: Ex-Kremlchef Dmitri Medwedew stellte den Bau und die Modernisierung von Tausenden Panzern in Aussicht. „Wie wir wissen, hat unser Feind im Ausland um Flugzeuge, Raketen, Panzer gebettelt“, erklärte der Vize-Chef des russischen Sicherheitsrats bei einem Besuch einer Panzerfabrik in der sibirischen Stadt Omsk. „Es ist klar, dass es für uns in diesem Fall selbstverständlich ist, die Produktion verschiedener Waffenarten und Militärtechnik - einschließlich moderner Panzer - zu steigern“, so Medwedew.