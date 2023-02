Trotz „schmerzhafter“ Lage: Selenskyj siegessicher

Durch die Kämpfe in der Ostukraine steigt die Zahl der getöteten Soldaten immer weiter an, zu Ehren der Zehntausenden Toten werden am Sophienplatz in Kiew Gedenkfeiern und Mahnwachen abgehalten. Zuletzt hatte es Befürchtungen geben, dass Russland am Jahrestag der Invasion eine neue Welle von Raketenschlägen entfesseln könne. In der ukrainischen Hauptstadt habe es aber weder in der Nacht noch am frühen Morgen Luftalarm gegeben, berichtet die Nachrichtenagentur AP.