China verhandelt offenbar mit Moskau über Drohnen

Schon im vergangenen Jahr gab es in China nach „Spiegel“-Informationen Planungen, das russische Militär robust zu unterstützen. Damals soll ein Unternehmen unter Kontrolle der chinesischen Volksbefreiungsarmee die Lieferung von Ersatzteilen für die russischen Kampfjets Su-27 und andere Modelle geplant haben. In dem Zusammenhang war offenbar die Erstellung falscher Frachtpapiere geplant, so sollte die Lieferung für die Militärmaschinen als Ersatzteil-Paket für die zivile Luftfahrt erscheinen. Der deutschen Bundesregierung liegen laut dem Nachrichtenmagazin zudem Informationen vor, wonach China handelsübliche Drohnen an Russland liefert, die auch zu Aufklärungszwecken im Krieg genutzt werden können. Militärs bezeichnen solche Geräte als Dual-Use-Güter.