Sechs Länder verurteilten Ukraine-Krieg nicht

Indien und China enthielten sich

Wie auch schon bei vergangenen Abstimmungen, enthielten sich auch am Donnerstag mit China und Indien zwei große Staaten, in denen zusammen etwa 2,8 Milliarden Menschen leben. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte vor der Abstimmung in New York eine Rede gehalten. „Heute muss sich jeder von uns entscheiden: Mit dem Unterdrücker isoliert dastehen - oder für den Frieden zusammenstehen. Wenn Russland aufhört, zu kämpfen, endet dieser Krieg. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, ist es das Ende der Ukraine“, sagte sie.