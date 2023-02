Selenskyj hält im März virtuelle Rede im Parlament

Vergangenen Juni hatte bereits der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk im Ausweichquartier in der Hofburg eine Rede gehalten. Eine Schaltung mit Selenskyj war damals am Widerstand der FPÖ gescheitert. Mittlerweile war der ukrainische Präsident in den meisten europäischen Parlamenten zu hören. Keine Möglichkeit boten bisher die Regierungen Bulgariens und Ungarns.